Testo Unico delle costruzioni: gli architetti torinesi ne discutono al Circolo dei Lettori

L' Ordine degli Architetti di Torino , in collaborazione con la Federazione Ordini Architetti Piemonte e Valle d’Aosta, organizza venerdì 23 febbraio un convegno presso il Circolo dei Lettori, a Torino dal titolo “ Riforma del Dpr 380/01. Proposte strategiche per un nuovo testo unico delle costruzioni ” che ha come focus il confronto con i Deputati e Senatori del Piemonte e la presentazione delle proposte di riforma del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001, che diventerà il nuovo Testo Unico delle Costruzioni.



“Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una rapida evoluzione nel panorama dell'edilizia e dell'urbanistica, con sfide sempre più complesse e richieste sempre più pressanti per rispondere alle esigenze di una società in continua trasformazione. È nostro dovere, come professionisti del settore, guidare questo cambiamento con professionalità. Proprio per questo motivo, mi trovo qui a evidenziare l'importanza di un'azione concertata per la revisione del Testo Unico dell'Edilizia. Dopo oltre due decenni dalla sua introduzione, è giunto il momento di rivedere e aggiornare questo fondamentale strumento normativo per adattarlo alle sfide e alle opportunità del nostro tempo - dice Maria Cristina Milanese, presidente dell'Ordine degli Architetti di Torino -. L'Ordine degli Architetti di Torino, insieme ad altri ordini territoriali, ha lavorato intensamente per contribuire a una proposta di revisione, da sottoporre ai politici piemontesi, per coinvolgerli sui nostri argomenti e comprendere le criticità che incontriamo quotidianamente, a tutela del lavoro dei professionisti liberi e dei dipendenti pubblici. Questa proposta si fonda su principi chiari e condivisi, volti al recupero e alla valorizzazione del nostro patrimonio edilizio, alla promozione della sostenibilità ambientale, all'innovazione tecnologica e alla semplificazione amministrativa.