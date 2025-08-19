Torna a Nichelino, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi “Sposi in - Piedmont Wedding Ispiration”

Nuova edizione della prestigiosa expo SPOSI IN all’interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) Per i futuri sposi tante sono le novità 2025/26 che gli autorevoli professionisti del matrimonio presenteranno per poter realizzare nozze indimenticabili. Negli spazi espositivi allestiti all’interno delle Citroniere sabaude reali, aperte al pubblico per l’occasione, non mancheranno brillanti idee per un matrimonio originale: fotografia e video, abiti sposa e sposo, allestimenti floreali, musica, auto di lusso e d’epoca, partecipazioni e bomboniere, gioielli, location, catering, ristoranti, wedding planner.

Anche in questa edizione non mancheranno le iniziative per gli sposi, stay tuned sul sito SPOSIIN.INFO e sui SOCIAL per scoprirle. Vivi la tua favola immergendoti nella romantica atmosfera della fiera Sposi In, accolta nella splendida Palazzina reale patrimonio dell’Unesco. Registrati on line subito per prenotare il tuo ingresso fiera senza coda, Sposi In ti aspetta per vivere grandi emozioni!

Cake Design: Workshop e degustazione per i futuri sposi

Vuoi conoscere i segreti di una Wedding Cake?

OMAGGIO BEAUTY BY SkinMedic Beauty Clinic®

Vorresti essere una sposa incantevole nel giorno più bello della tua vita? Non esitare, affidati a SkinMedic Beauty Clinic® che dal 2015 è sinonimo di qualità ed eccellenza nel settore dell’estetica avanzata.

SkinMedic Beauty Clinic® si avvale di una elevata competenza tecnica e di tecnologie Made in Italy di ultima generazione per offrire soluzioni innovative ed efficaci che garantiscono alla clientela i migliori risultati in epilazione laser, trattamenti corpo multifunzione e trattamenti Viso Anti-age.

La Beauty Clinic di Via Pietro Micca 9 a Torino negli ultimi tre anni ha ricevuto importanti riconoscimenti per la qualità del servizio offerto, evidenziando l’elevata competenza e il talento dello staff tecnico e manageriale.

SkinMedic Beauty Clinic® rivoluziona il tradizionale concetto di centro estetico, abbracciando i desideri e le necessità della clientela per ispirarla a scrivere la propria storia di bellezza. Vieni a conoscerli a SPOSI IN il 27 – 28 settembre e riceverai anche in omaggio una consulenza personalizzata per il trattamento più adatto ad esaltare il tuo aspetto estetico.