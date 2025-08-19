A Moncenisio arriva la seconda edizione della Fiera del Libro di Montagna

Il Comune di Moncenisio ospiterà la seconda edizione della Fiera del Libro di Montagna. Un evento imperdibile per gli appassionati di cultura e natura, che si terrà domenica 24 agosto, dalle ore 10 alle 18. Organizzata dal Comune di Moncenisio in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valsusa, la fiera offrirà una ricca giornata di iniziative, con presentazioni di libri, la presenza di numerosi autori e case editrici specializzate e l'esposizione di un prezioso documento storico del '600.



Un'occasione per scoprire e approfondire i temi legati all'ambiente alpino, incontrando direttamente gli scrittori e gli editori. Oltre al focus letterario, la Fiera del Libro di Montagna propone un programma adatto a tutta la famiglia. Si potrà assistere a dimostrazioni di intaglio del legno, partecipare a una degustazione guidata di formaggi e assaporare il tradizionale Elisir di San Michele. La giornata si arricchirà inoltre con una mostra fotografica, un concerto dal vivo, mercatini di prodotti agricoli e artigianali locali e persino una partita di calcio per i più piccoli. Possibilità di rilassarsi con un corso di yoga in riva al lago. Un'esperienza completa che unisce cultura, tradizione, natura e divertimento nel cuore delle Alpi. "Durante la giornata - spiega il sindaco Mauro Carena - verrà esposto un documento d'archivio recentemente tornato a far parte dell'archivio storico comunale: il Registro dei conti di Ferrera. Si tratta di un documento del ’600, preziosa testimonianza della storia amministrativa della comunità e sarà visitabile presso la sede del Municipio".