Vandali di nuovo in azione a Nichelino: bruciati i cassonetti dell'immondizia vicino alla stazione

Dopo i problemi della notte di Capodanno e i furti segnalati al cimitero, Nichelino deve fare i conti per l'ennesima volta con i vandali o le bravate di qualche ragazzino. Stavolta a finire nel mirino sono stati i cassonetti dell'immondizia.

Bidoni dati alle fiamme

Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno dato alle fiamme alcuni bidoni dell'indifferenziato in via Torino, nei pressi della stazione. Per fortuna i pompieri sono prontamente intervenuti per domare il rogo, chiamati da alcuni residenti, ma resta vivo l'allarme per il ripetersi di episodi non certo edificanti per il senso civico.

Indaga la Polizia locale

Su quanto accaduto ora indagano gli agenti della Polizia locale, che sperano di poter recuperare qualche indizio dalla visione delle telecamere di zona. Anche per capire se esista una matrice comune con gli episodi registrati nell'ultimo periodo.