Vandali e ladri prendono di mira anche il cimitero di Nichelino

Tra fine estate ed inizio autunno i casi erano stati numerosi: da Rivalta a Chivasso, da Santena a Beinasco, dove era stato il sindaco Cannati a denunciare l'accaduto. A finire nel mirino di vandali e incivili adesso è il cimitero di Nichelino.

Nessun rispetto per i defunti

Alcuni parenti dei defunti negli ultimi giorni si sono lamentati della sparizione di piccoli oggetti personali lasciati sulle tombe. Non si tratta di furti di ingente quantità di rame o di vandalizzazione di decine di tombe, come era successo in alcuni dei casi citati in precedenza, ma resta lo sdegno per quanto accaduto e la mancanza di rispetto dimostrata nei confronti di persone che non ci sono più.

Gesto di un incivile o dietro c'è una banda?

Segnalato anche il furto di un rosario, che i familiari di un defunto avevano lasciato appeso al loculo. E adesso le forze dell'ordine cercano di capire se si è trattato del gesto isolato di qualche incivile o se dietro a tutto c'è una banda organizzata, quella che con ogni probabilità aveva agito nei mesi passati.