Migliori ospedali italiani: Mauriziano al top per la Cardiologia, Gradenigo per l'area muscolo-scheletrica

Pubblicata la nuova classifica dei migliori ospedali d’Italia nei vari ambiti sanitari. L’elenco è contenuto nel Pne 2023 (Programma nazionale esiti) dell’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

I dati dell’Edizione 2023 fanno riferimento all’attività assistenziale erogata nell’anno 2022 da circa 1.400 ospedali pubblici e privati e a quella relativa al periodo 2015-2022 per la ricostruzione dei trend temporali. Il report riporta le valutazioni relative ai volumi di attività chirurgica a elevata complessità, all’accesso alle procedure tempo-dipendenti, all’appropriatezza clinico-organizzativa, agli esiti e all’equità delle cure. Gli indicatori presi in considerazione sono in totale 195: 170 sono relativi all’assistenza ospedaliera e 25 relativi all’assistenza territoriale.

Il Mauriziano al top per la cardiologia

L’unica struttura che raggiunge un livello di qualità definito “molto alto” è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze.

17 strutture raggiungono un livello di qualità definito “alto”:

Ospedale Mauriziano Umberto I (Torino) ;

; Humanitas Gavazzeni (Bergamo);

Fondazione Poliambulanza (Brescia);

Centro Cardiologico Fondazione Monzino (Milano);

IRCCS S. Raffaele (Milano);

Ist. Clinico Humanitas (Rozzano);

Ospedale di Treviso;

Ospedale di Mestre;

Ospedale di Vicenza;

Presidio Ospedaliero Cattinara e Maggiore (Trieste);

Presidio Ospedaliero SMM (Udine);

IRCCS Policlinico S. Orsola (Bologna);

Stabilimento Umberto I – G. M. Lancisi (Ancona);

Policlinico Universitario A. Gemelli (Roma);

Az. Osp. Univ. Policlinico Tor Vergata (Roma);

P.O. Clinicizzato SS. Annunziata (Chieti);

AO OR S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona (Salerno).

Gradenigo tra i migliori per l'area muscolo-scheletrica

Sono 28 le realtà sanitarie che presentano i migliori standard generali di cura relativamente all’area muscolo-scheletrica: