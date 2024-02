Smog, il 18 giugno al via il processo con imputati Chiamparino, Fassino e Appendino

Si aprirà il prossimo 18 giugno in tribunale a Torino il processo a carico di alcuni ex amministratori pubblici nell’ambito di un’inchiesta avviata dalla procura sullo smog.

Imputati Chiamparino e gli ex sindaci

Il reato ipotizzato inquinamento ambientale. I pm hanno disposto la citazione diretta a giudizio. Fra gli imputati figurano ex amministratori regionali e locali in carica tra il 2015 e il 2019 fra cui l’ex presidente della Regione, Sergio Chiamparino e gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino.