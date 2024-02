Lovers Film Festival: l'anteprima con la proiezione di All of us strangers

Martedì 27 febbraio, alle 20,30, al Cinema Reposi 1 (via XX Settembre 15), il Lovers inizia il suo percorso di avvicinamento al festival (16 - 21 aprile) con la proiezione in anteprima di All of us strangers (Estranei) di Andrew Haigh.

Il film - proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano - sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link:

https://educamuseocinema.<wbr></wbr>wufoo.com/forms/<wbr></wbr>q17xbd371rbu6ld/

La pellicola, distribuita da The Walt Disney Company Italia, uscirà nella sale giovedì 29 febbraio.

“Per me e per Lovers poter accompagnare Searchlight Pictures nell’anteprima di Estranei è una felicità e anche un dovere – commenta Vladimir Luxuria – per sostenere nel modo migliore uno dei film più attesi e premiati della stagione e un regista, Andrew Haigh, che è da sempre nel cuore della comunità Lgbtqi+ mondiale”.

IL FILM

Estranei è stato presentato il 29 ottobre 2023 alla ventunesima edizione di Alice nella Città, riscuotendo un ottimo successo da parte del pubblico del festival.

Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) incontra casualmente un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana.

Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e viene spinto a tornare nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa in cui viveva da bambino, dove i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano ancora vivi, con lo stesso aspetto che avevano nel giorno della loro morte, trent’anni prima.

Searchlight Pictures presenta, in associazione con Film4 e TSG Entertainment, una produzione Blueprint Pictures, Estranei, prodotto da Graham Broadbent, Pete Czernin e Sarah Harvey. Il film, scritto e diretto da Andrew Haigh e interpretato da Andrew Scott e Paul Mescal, con Jamie Bell e Claire Foy, è ispirato al romanzo “Estranei” di Taichi Yamada (Casa editrice Nord), romanzo che è stato insignito del prestigioso Yamamoto Shugoro Prize for Literature. Taichi Yamada (1934-2023) è stato uno dei più famosi e apprezzati scrittori giapponesi contemporanei, definito da Bret Eston Ellis “uno dei migliori autori giapponesi che abbia mai letto”.

Il direttore della fotografia è Jamie D. Ramsay, SASC, mentre Sarah Finlay è la scenografa, Sarah Blenkinsop è la costumista e Zoe Clare Brown è la hair and make-up designer. Il montaggio è di Jonathan Alberts, ACE, mentre le musiche sono di Emilie Levienaise-Farrou.