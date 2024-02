Rivelate le opere vincitrici dello Street Art Contest di M-AppHotel: il residence hotel biellese nato dal cuore di Monteleone Trasporti Srl

Le opere che arricchiranno gli spazi di M-AppHotel sono state valutate dalla giuria composta da Roberto Dorigo titolare di DNheArt, la designer Rita Mancini, Romina Moglia titolare della Galleria Montmartre, Stefano Ceretti fotografo professionista, Cristina Argentero artigiana del corten, l’architetto Emanuele Bottigella e la presidente della Monteleone Trasporti Zelia Monteleone.

I primi tre classificati:

- 1° "Battito" di MBAG, Margherita Bobini e Andrea Gritti

- 2° "Senso unico" di Daniela Galluzzo (Rocciolo)

- 3° "On the Road" di Alessandro Compagnin.

Le altre: L’alba di un nuovo viaggio (Mike Spina); Così ogni notte (Luciano Angeleri); Sarà per te (Antonella Guarano, in arte quasi circolare); Il cuore sulla strada – omaggio a Keit Haring (Rachele Lepora e Giorgia Panaia); Love on the road (Roberto Schirripa); Strada, fonte di vita (Tommaso De Chiari); Viaggi 301023, composizione (Marco Marcarelli); Il cuore (Chiuto); The week (Milena Chiodi).

Tra gli artisti che hanno partecipato ci sono anche Fabiana Macaluso, Alice Corradino e Yuancheng Zhao, Ginevra Moioli e Ilaria Timpani, Luisa Carnevale Baraglia, Greta Stella e Sveva Miccoli, Veronica Zonzini e la biellese Annalisa Zegna.

Grazie a queste opere e ad i loro artisti, M-AppHotel, originariamente nato e pensato per gli autisti, poi evoluto per accogliere il turismo e il business, offre agli ospiti un’ospitalità arricchita dal colore e l’amore per l’arte, senza dimenticare l’innovazione. Infatti, grazie al sistema domotico della struttura e ai servizi moderni, accessibili tramite QR Code, M-AppHotel offre un’esperienza unica e all’avanguardia, che unisce ospitalità e arte alla praticità del mondo digitale.

Questi aspetti riflettono lo spirito di eccellenza dell’azienda madre della struttura: la Monteleone Trasporti Srl. L’amore e la passione per l’attenzione al cliente nel settore dei trasporti si è estesa al settore del turismo. M-AppHotel ha voluto creare 11 stanze uniche e speciali grazie alle opere realizzate dagli artisti. Non sono state date alcune limitazioni di materiale o fantasia agli artisti provenienti da tutta Italia. Personalità, colori e il cuore sulla strada hanno primeggiato in tutta la loro originalità e libertà.

A volere fortemente questa iniziativa è stata Fausta Murdaca: "Personalmente adoro il colore, motivo per cui abbiamo deciso di abbellire le testate dei letti con opere d'arte, e il contest è stato un successo. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno partecipato".

