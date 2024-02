Le criptovalute entrano in campo: la Juventus stringe una partnership con Zondacrypto

Le criptovalute si stanno facendo strada nel mondo del calcio, con la Juventus che ha appena annunciato una nuova partnership con Zondacrypto. L'accordo vede il logo dell'azienda adornare le maglie dei giocatori bianconeri per metà della stagione, mentre il marchio sarà presente durante le partite casalinghe per le prossime due stagioni.

Questo segna un ulteriore passo nell'integrazione tra blockchain e sport, evidenziando come i club di calcio sfruttino il potenziale delle criptovalute per coinvolgere i fan in modo innovativo. La Juventus si posiziona all'avanguardia di questa tendenza, consolidando la sua posizione come leader nell'adozione di nuove tecnologie nel mondo dello sport.

La sponsorizzazione di Zondacrypto e la ricerca dell'eccellenza da parte della Juventus

La visibilità del logo di Zondacrypto sulle maglie dei giocatori bianconeri per metà della stagione, insieme al branding nello stadio durante le partite casalinghe per le prossime due stagioni, testimonia l'importanza della collaborazione. L'impegno verso ulteriori sorprese non ancora svelate suggerisce una maggiore integrazione e coinvolgimento tra la piattaforma di criptovalute e la comunità calcistica.

Con oltre 100 milioni di tifosi in Europa e 440 milioni di follower in tutto il mondo, la Juventus gode di un'incredibile portata internazionale. Per Zondacrypto, la sponsorship va oltre la mera visibilità del marchio, rappresentando un impegno verso l'offerta di un accesso sicuro e accessibile alle criptovalute per gli italiani.

Con l'autorizzazione dall'Organismo Agenti e Mediatori dal 2022, Zondacrypto mira a soddisfare il mercato italiano con servizi su misura, tra cui opportunità di trading, risorse educative tramite la loro accademia e approfondimenti settoriali localizzati tramite regolari aggiornamenti sul blog.

Zondacrypto si espande in Svizzera

Dopo aver ottenuto licenze in Slovacchia, Italia e Lituania, Zondacrypto mira a rispettare le normative anti-riciclaggio. Nonostante il suo dominio nel mercato degli scambi di criptovalute in Polonia, dove controlla una vasta quota di mercato, Zondacrypto vanta oltre un milione di utenti in tutta Europa. L'azienda prevede di perseguire l'approvazione regolamentare nel Regno Unito e in Canada come parte dei suoi continui sforzi di espansione.

La Juventus rinnova la sua sponsorizzazione anche con Socios.com

Nel settembre 2023, il club italiano ha deciso di prolungare l'accordo con Socios.com, avviato nel 2018. Attraverso Socios.com, la Juventus continua a rivoluzionare l'interazione dei tifosi nello sport tramite l'utilizzo dei Fan Token. Il rinnovo della partnership mira a offrire ulteriori benefici e ricompense ai sostenitori del club attraverso il JUV Fan Token.

La connessione tra calcio e criptovalute

Le partnership crypto nel calcio riflettono un pattern emergente dei club calcistici che si associano con aziende di criptovalute. Un analogo scenario è emerso di recente con l'accordo tra il Bayern Monaco e BitPanda. Questa tendenza evidenzia come i club calcistici sfruttano lo spazio cripto per potenziare il coinvolgimento dei fan, capitalizzando sul potenziale unico della tecnologia blockchain.

Cercando nuove opportunità di sponsorizzazione, la Juventus è alla ricerca di un nuovo sponsor per le maglie da calcio, che sostituisca l'attuale sponsor, Jeep, al termine della stagione.

Jeep è stato lo sponsor della maglia della Juventus dal 2012, contribuendo approssimativamente con 50 milioni di dollari per stagione, un significativo balzo rispetto ai 18,5 milioni di dollari del 2019. Tuttavia, il giornale torinese Tuttosport indica che la partnership con Jeep non sarà rinnovata una volta scaduto.