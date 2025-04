Turismo Torino, l'assemblea Soci dà il via libera al bilancio consuntivo e al piano attività

Si è tenuta oggi, mercoledì 30 aprile, con la presenza dell’86,7% degli aventi diritto, la 37esima Assemblea Soci di Turismo Torino e Provincia - che annovera 77 soci tra pubblici e privati - presieduta dal Presidente Maurizio Vitale. Presentato e approvato il bilancio consuntivo e il piano attività 2024.

Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia “Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai soci per la rinnovata fiducia e per gli investimenti che hanno accompagnato Torino e il Piemonte al conseguimento di risultati turistici senza precedenti. In tale contesto Turismo Torino e Provincia ha registrato un incremento del 18% del proprio valore di produzione e ha realizzato il più ricco piano di attività della propria lunga storia, impreziosito dallo straordinario riconoscimento di Torino Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025”.

Nel corso dell’Assemblea si è posta l’attenzione sul 2024, uno degli anni più significativi e ricco di attività grazie al consolidamento del ruolo dell’Ente nel panorama turistico nazionale e internazionale, al suo costante impegno proattivo nella valorizzazione degli eventi e delle attività turistiche del territorio di competenza e al ruolo di interlocutore privilegiato per le istituzioni e gli operatori del settore stimolando il legame tra turismo e altre attività economiche, in particolare il commercio.

Si è evidenziato il coordinamento delle azioni sostenute da Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di commercio di Torino in occasione dell’evento Nitto ATP Finals e il coordinamento di ANCI Off e, in particolare, l’organizzazione e la gestione del Villaggio dei Comuni, della serata di benvenuto dell’Assemblea ANCI, la creazione del programma di visite della città, le prenotazioni per gli spettacoli offerti ai Sindaci e per il Museo Egizio; si è inoltre posta l’attenzione sul coordinamento della nuova edizione di CioccolaTò 2025 gestita in collaborazione con la Camera di commercio di Torino che ha registrato ottimi risultati: oltre 100mila passaggi nei 4 giorni, ottime le vendite e la rinnovata partecipazione di tutti gli espositori alla prossima edizione.

Sul fronte della Città Metropolitana si è evidenziato il ruolo di Turismo Torino e Provincia nel progetto Outdoor Active attivo dal 2022 sul territorio dell’Alta Val Susa come area test e implementato nel 2023 e nel 2024 sul resto del territorio provinciale montano e collinare (oltre 500 gli itinerari caricati e oltre 15 milioni di visualizzazioni); nel progetto Vie Storiche di Montagna grazie al finanziamento di una legge regionale, che ha permesso di valorizzare e sviluppare itinerari nel territorio della provincia di Torino; nel progetto Via Francigena for All iniziato nel 2023 e conclusosi 2024 con l’obiettivo di rendere accessibile due tratte di questo percorso (una Valsusina e una Canavesana) a tutti i tipi di disabilità; nel progetto Up Slow Tour coordinato per la parte di sviluppo prodotto e promozione in sinergia con l’Unione Montana del Pinerolese per la valorizzazione del prodotto bike che nel 2024 è giunto al quarto anno di collaborazione e rinnovato fino al 2027; nel coordinamento del progetto relativo al Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese con l’obiettivo di valorizzare quella porzione di territorio sia sotto l’aspetto eno-gastronomico che della fruizione da parte di escursionisti e cicloturisti.

Sul fronte congressuale, si segnala l’acquisizione di 15 eventi che genereranno una ricaduta economica stimata pari a 11.140.000 euro. Da non dimenticare il percorso di formazione incentrato sulla gestione di impresa di in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociali rivolta agli operatori di questo settore e sostenuto da Camera di commercio di Torino.

Si è altresì posta l’attenzione su alcune delle attività strategiche portate avanti dall’ente come: l’importante collaborazione con Sestrieres e Colomion per la promozione del territorio montano attraverso l’organizzazione di educational e press trip e con la partecipazione a importanti appuntamenti dedicati al prodotto neve (London Snow Show, workshop Listex, fiera WTM a Londra); le attività di accoglienza dei nostri Uffici del Turismo che hanno registrato oltre 310.000 contatti, evaso 720.000 richieste di informazione e gestito oltre 20.000 telefonate tramite il nostro Contact Centre; le azioni di media relations che hanno portato all’organizzazione di press tour dall’Italia e dall’estero (con il coinvolgimento di circa 50 giornalisti) tra cui per citarne alcuni: il settimanale francese Le Parisien, Les Echos Weekend e il bimestrale Alpes Magazine, lo spagnolo National Geographic e La Vanguardia, il programma della TV pubblica spagnola Aqui La terra (la Linea Verde italiana); e ancora: il programma Yes Weekend di SKY TG 24, Il Sole 24 Ore, Dove, Donna Moderna e il tedesco Der Tagesspiegel oltre al National Geographic Polonia.

Intenso inoltre il processo di innovazione digitale portato avanti dall’Ente che ha dato origine al lancio della prima release della nuova piattaforma digitale www.turismotorino.org, completamente rinnovata nella grafica e nella fruibilità dei contenuti per i diversi target turistici.