Da Varese a Susa: i fan a caccia di un selfie con Johnny Depp davanti al Principi di Piemonte [FOTO E VIDEO]

Davanti all'Hotel Principi di Piemonte c'è chi è appostato dalle 7 del mattino, altri sono arrivati a Torino da due giorni.

Tutto nella speranza di scattare una foto, rubare un selfie o un autografo al volo di Johnny Depp. L'attore è infatti ospite della struttura da quando è arrivato nel capoluogo piemontese per girare alcune scene del suo secondo film da regista, Modì, sulla vita di Amedeo Modigliani.

In tutti questi giorni però dell'attore non si è vista l'ombra. Il suo soggiorno torinese è stato blindatissimo.

"Per ora non si è visto - racconta una ragazza che arriva da Milano - adesso ci hanno detto che è andato via, ma la speranza è l'ultima a morire".



"Ho detto faccio un giro al Museo del Cinema, se capita, ma alla fine mi sono fermata qua, aspetto dalle 10 di questa mattina" aggiunge una ragazza che arriva da Varese.

"Siamo arrivati lunedì alle 6.30, oggi siamo qui dalle 10 ma per adesso niente. È tanto tempo che vorrei vederlo, " racconta una fan arrivata da Susa.

Oltre ai fan non mancano però anche i sosia e gli ammiratori dello "stile Johnny Depp".

"Sono qui dalle 9.30, mi hanno già chiesto diversi selfie, mi ha fatto piacere ho trovato delle persone veramente squisite - spiega un ragazzo di Collegno che in tutto e per tutto assomiglia all'attore di Pirati dei Caraibi -. Ormai sono abituato a essere fermato. Se dovessi incontrarlo? Non lo so, lo saluterei".

Persino gli spostamenti verso i Prodea Led Studios, sede distaccata di Tuscany Film Studios di Andrea Iervolino, dove si svolgono le riprese, avvengono nel massimo della segretezza. Proprio Iervolino verso le 13 è entrato e subito uscito dall'hotel, probabilmente per dirigersi verso gli studi.

Nella serata di ieri sera invece, davanti al Principi, Riccardo Scamarcio è rimasto con i fan per alcuni selfie e qualche autografo. L'attore italiano è stato scelto come protagonista nel ruolo di Modigliani, mentre sul set insieme a lui ci saranno Al Pacino, nelle vesti di Maurice Gangnat, e Luisa Ranieri, nei panni di Rosalie.