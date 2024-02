Con "Play on board" Grugliasco diventa la città del gioco intelligente

I prossimi 24 e 25 febbraio vedranno il ritorno della manifestazione “Play On Board”, organizzata dalla Pro Loco di Grugliasco nella forma del gruppo interno GrugliascoPlay, che celebra la quarta edizione. La cornice della Nave del Parco Le Serre sarà quindi di nuovo la sede di una festa dove il gioco e lo stare insieme giocando sono il primo obiettivo. Focus, anche per quest’anno, saranno i giochi da tavolo, di ruolo e le escape room: socialità ludiche fondamentali, da riscoprire o alle quali approcciarsi per la prima volta.