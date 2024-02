Ha sfrecciato nella notte alla guida di un'auto rubata: fermato un ventunenne

In giro con un'auto rubata, un ventunenne è stato fermato dalla polizia. Il giovane, marocchino, è gravemente indiziato per ricettazione in concorso.

L'episodio è avvenuto in piena notte: l'auto è stata vista da una pattuglia mentre sfrecciava in corso Regio Parco. Poco dopo, i poliziotti hanno rintracciato la vettura in via Brandizzo, proprio nel momento in cui il conducente stava arrestando la marcia e, insieme a un connazionale di 35 anni, è sceso per darsi alla fuga a passo svelto in direzione di largo Giulio Cesare.

I due sono stati fermati e sottoposti a controllo: il ventunenne aveva nelle tasche le chiavi dell'auto rubata poche ore prima.