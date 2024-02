Auto, viaggia forte il mercato dell'usato in Piemonte: quasi 5% in più di vendite nel 2023

Auto, viaggia forte il mercato dell'usato in Piemonte: quasi 5% in più nel 2023

Nel 2023 il mercato delle auto usate in Piemonte torna a crescere, con 218.597 passaggi di proprietà al netto delle minivolture e +4,7% sul 2022 (fonte ACI). L’usato si conferma ancora una volta la scelta preferita dagli italiani, che in media ipotizzano un budget di spesa di 19 mila euro, anche a fronte di un aumento dei prezzi delle auto in vendita nella regione cresciuti nel 2023 del +6% rispetto all’anno prima.

In Piemonte numeri in crescita di quasi il 5%

Il settore dell’usato diventa così cruciale per “svecchiare” l’attuale parco auto circolante, dato che sul mercato digitale c’è una vasta offerta di vetture di nuova generazione. Sul portale di AutoScout24, a livello nazionale ben il 54% delle vetture usate presenti è Euro 6 e la metà ha 5 anni o meno.

Qual è l’andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale? Pur registrando una crescita a livello regionale, i dati variano da provincia a provincia. Nel 2023, secondo i dati ACI, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Torino con 109.240 atti (+16% sul 2022), seguita da Cuneo con 31.528 (+13%), Alessandria con 21.636 (+8%), Novara con 16.672 passaggi di proprietà netti (-29%), Asti con 11.443 (+3%), Biella (10.024 passaggi, -17%), Vercelli con 8.581 (+9%), e Verbania (8.472 passaggi, -19%).

I diesel trainano le vendite

Cosa hanno cercato i piemontesi nel 2023? Secondo i dati interni di AutoScout24, il 45,7% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2023 riguarda vetture diesel; seguono le auto benzina con il 44,4% mentre la quota di auto ibride ed elettriche rappresenta il 6,9% delle richieste totali.

Se si considera solo l’elettrico “puro”, che rappresenta una quota ancora minoritaria, a frenare la sua ascesa anche nell’usato gli utenti segnalano principalmente la scarsa autonomia delle batterie e il costo elevato.

Quali sono i modelli più richiesti

Quali sono i segmenti più richiesti? Nella regione vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Audi A6 e tra le elettriche la Tesla Model 3.

Cosa non può mancare nell’auto? A livello nazionale, si preferiscono le dotazioni di comfort e di protezione rispetto all’estetica. Al primo posto tra le funzionalità o gli accessori considerati fondamentali troviamo, infatti, i dispositivi di sicurezza attiva, indicati da ben il 79% del campione. Seguono il sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.) segnalato dal 45% del campione e altri elementi funzionali come tergicristallo e luci automatiche (39%).

I Suv il sogno della maggior parte dei piemontesi

Su quale segmento si stanno orientando? Non ci sono sorprese: i SUV, crossover e fuoristrada restano le carrozzerie più ambite, indicate dal 41% del campione. Seguono le berline (31%) e le station wagon (25%) e le city car salgono al 12% rispetto allo scorso anno (6%).