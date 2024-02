Parco della salute, spazio di ricerca e innovazione: se ne parla al Campus Einaudi

Mercoledì 28 febbraio, dalle ore 9 alle 18, al Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100, Torino) si terrà il convegno “Diritto alla salute e prestazioni sanitarie integrate” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Si tratta del secondo evento nell'ambito del ciclo di incontri pubblici sul tema “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione”, promosso dal Politecnico di Torino, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dalla Scuola di Medicina dell’Università di Torino, dall’Unione Industriali e dal Polo del ‘900.

Il convegno si articola in tre sezioni ed è aperto alla cittadinanza, in quanto momento di confronto su un tema di estrema rilevanza destinato a interessare la vita dei cittadini piemontesi e le cronache dei prossimi anni. In particolare, verranno affrontate le questioni del diritto alla salute e della trasparenza dei dati in sanità. Il Parco della Salute vuole essere un progetto al servizio di tutti, offrendo nuovi spazi di cura, nonché uno spazio di innovazione e di ricerca, anche per gli stessi giuristi, che saranno i protagonisti dell’iniziativa. Sarà, infatti, l'occasione per trattare i molteplici profili giuridici che coinvolgono la realizzazione di questo progetto fondamentale per la sanità piemontese.

La prima sezione del convegno (ore 9.15-10-20, Aula 3 Palazzina Einaudi), dal titolo “Le prestazioni sanitarie tra hub, ospedali e territorio”, avrà un taglio più divulgativo e vedrà, tra gli altri, gli interventi dei presidenti degli ordini professionali e dei sindacati di categoria. Le due successive sezioni saranno di taglio prettamente accademico giuridico, rispettivamente su “La trasparenza dei dati in sanità” (ore 10.20-12-35, Aula 3 Palazzina Einaudi) e su “La salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività” (ore 14.15-18, Aula Magna Cle). Interverranno docenti e ricercatori universitari su vari temi quali i trend epidemiologici, l’accesso al diritto alla salute e al dato sanitario, l’intelligenza artificiale in sanità, il diritto alla salute, la sostenibilità, l’organizzazione sanitaria e il ruolo della sanità pubblica.

L’iniziativa vuole mettere a fuoco, attraverso il sapere giuridico, il rapporto tra bisogni della persona e della collettività e le capacità dell'amministrazione sanitaria che il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione dovranno essere in grado interpretare.