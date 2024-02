Da domani Radicali in sciopero della fame per chiedere di revocare le onorificenze a Dmitry Peskov, portavoce di Putin

Domani, martedì alle ore 12:30 , in Piazza Castello a Torino di fronte agli uffici della Prefettura si terrà una conferenza stampa per annunciare l'inizio di uno sciopero della fame degli esponenti radicali Igor Boni e Silvja Manzi, per chiedere al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di avviare immediatamente la procedura di revoca prevista dall’art. 5 della Legge , n. 178 delle onorificenze conferite in questi ultimi anni a gerarchi russi, amici del regime del Cremlino, a cominciare da Dmitry Peskov, il portavoce del criminale di guerra Vladimir Putin, che è dal 2017 “ Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ”.

Durante la conferenza stampa, alla quale interverrà anche il radicale storico Giulio Manfredi, verrà presentato l'appello rivolto a tutti i parlamentari e i cittadini per conquistare il dialogo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la necessaria e urgente revoca. La scelta della data per il lancio della iniziativa non è casuale: Il , esattamente 30 anni fa, Andrea Tamburi, storico militante e dirigente del Partito Radicale, venne trovato senza vita a Mosca; stava lottando per aprire spazi di libertà in Russia. Sulla sua morte il Cremlino non ha mai voluto fare luce. Il , esattamente 9 anni fa, uno dei principali oppositori di Vladimir Putin, Boris Nemtsov, venne assassinato a Mosca a colpi d'arma da fuoco in prossimità del Cremlino.