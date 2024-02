Lear, nuova doccia fredda: no dell'azienda a nuove produzioni a Grugliasco. Proposta riconversione industriale

"Abbiamo risposto chiedendo alcune garanzie per proseguire il difficile confronto - dicono i rappresentanti dei lavoratori -. Più in particolare abbiamo chiesto di presentare un cronoprogramma da qui al 30 giugno sulla ipotesi di reindustrializzazione con verifiche periodiche in sede ministeriale; di assicurare l'utilizzo della cassa integrazione fino a fine anno e fare il punto sulla possibilità di ulteriore ricorso ad ammortizzatori sociali per l’avvenire, di mantenere la attuale produzione a Torino, di affiancare all’auspicato piano di reindustrializzazione un programma in cui coesistano outplacement e incentivi per le uscite volontarie almeno pari a quanto fatto in passato, di incentivare i trasferimenti ad altri siti del gruppo, di riassorbire parte dei lavoratori nei contigui enti centrali, di consentire ai lavoratori la possibilità di distacco presso altre aziende".