Amalfitano e Animaux Formidables live alle Ogr Torino

Il live music Club delle OGR Torino riapre le sue porte per il primo, imperdibile appuntamento del 2024.

Venerdì 8 marzo alle ore 20 nel Duomo delle OGR Amalfitano e Animaux Formidables.

Dopo l’uscita dei tre singoli Fosforo, E...Ancora tu e Quanto dolore ci servirà per smettere d'amare, il cantautore romano porta nel Duomo delle OGR Torino l’anteprima nazionale del nuovo album, prodotto da Francesco Bianconi e in uscita il 22 marzo.



Con lui Giorgio Maria Condemi, Guglielmo Senatore e Simone Colasante porteranno nel Club delle OGR un live potente, brillante, capace di farti dimenticare l’intero universo e coinvolgerti in una danza in cui perdersi.



We Are All Animals è l’album d’esordio degli Animaux Formidables, sensuale ed esplosivo power duo mascherato torinese formatosi a inizio 2022 e tra i protagonisti di X Factor Italia 2023. Un live tra garage-fuzz-noise, blues e rock’n’roll, per non dimenticare che, in fin dei conti siamo tutti animali. Parola di Mr e Ms Formidables.



