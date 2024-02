Kappa FuturFestival 2024: si preannuncia da boom di presenze, superati i 40 mila biglietti venduti

Il Kappa FuturFestival ha già registrato oltre 41 mila i biglietti venduti da 117 nazioni da tutto il mondo e annuncia la terza fase della line up dei tre giorni di festival che si svolgeranno al Parco Dora dal 5 al 7 luglio.

100 mila presenze nel 2024

A novembre erano già stati staccati bel 18 mila biglietti da 91 nazioni. Numeri che fanno già prevedere un boom di presenze, come quello dell'anno scorso: 100 mila ingressi da ben 118 nazioni, con una ricaduta economica sul territorio stimata in 25 milioni di euro.

Gli ultimi nomi annunciati

Tra gli ultimi annunci dei nomi che calcheranno i cinque palchi del festival, il talento in ascesa del panorama globale, il set del leggendario CARL COX, eletto da DJ Magazine miglior dj al mondo per due anni consecutivi, in b2b con la brasiliana ANNA; da Amsterdam il set esplosivo della talentuosa KI/KI; sempre dal Brasile il giovane dj MOCHAKK - rivelazione degli ultimi anni, che ha conquistato le lineup dei più prestigiosi club e festival mondiali - che suonerà in solo e in b2b con la leggenda della House, il sudafricano BLACK COFFEE; da Birmingham il producer CLOONEE, tra gli artisti europei più richiesti grazie alla sua elettronica sofisticata e coinvolgente; il maestro della console SETH TROXLER, in b2b con l’inglese SKREAM, tra i più importanti esponenti della dubstep mondiale; dalla Germania PAN-POT, il duo ritenuto una delle collaborazioni più significative nell'ambito della musica techno.

Sono solo alcuni dei nomi che si vanno ad aggiungere a quelli già annunciati di SKRILLEX, TIËSTO, THE BLESSED MADONNA, NINA KRAVIZ, FOUR TET, FLOATING POINTS, THE BLAZE.