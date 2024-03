Dimmi la tua sulla neutralità climatica: il sindaco Lo Russo incontra le scuole

Con la Missione “100 climate-neutral and smart cities by 2030“ l’Unione europea ha previsto di supportare 100 città europee nella loro trasformazione verso la neutralità climatica e la digitalizzazione, promuovendo azioni di ricerca e innovazione su mobilità pulita, efficienza energetica e pianificazione urbana.

Torino è tra le 100 città selezionate dalla Commissione europea per essere una Mission City ed impegnarsi a diminuire le emissioni entro il 2030 diventando un hub di sperimentazione e innovazione in ambito climatico, esempio virtuoso per tutte le altre città.

Raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 rappresenta una sfida che Torino non può affrontare da sola, ma in cui deve includere il coinvolgimento di tutti i principali attori del territorio, da tutti i settori, compresi cittadini, imprese e mondo della ricerca: anche la Città metropolitana di Torino ha aderito al progetto e all’impegno.

Per promuovere la partecipazione dei giovani al percorso di condivisione degli impegni strategici e del piano d’azione per la costruzione dell’insieme di interventi per raggiungere l’obiettivo della Mission al 2030, la Città metropolitana attraverso il suo centro Europe Direct per l’informazione europea ha organizzato un percorso con le classi delle scuole superiori di II grado di Torino e del territorio, per aumentare la consapevolezza sulle sfide e sugli impegni da affrontare per il raggiungimento della Neutralità Climatica al 2030.

Al progetto partecipano 200 tra ragazze e ragazzi provenienti dagli istituti Berti, Vittoria, Maria Ausiliatrice, Someiller e Passoni di Torino e Pininfarina di Moncalieri, che si sono già incontrati ad inizio febbraio nella sede di Envirorment Park per dialogare sui temi chiave della transizione verso la neutralità climatica: infrastrutture verdi, comunità energetica, economia circolare e mobilità.

L'appuntamento è per la mattina di lunedì 4 marzo (ore 9.30/11) per il confronto direttamente con il sindaco Stefano Lo Russo nell'auditorium di corso Inghilterra 7 a Torino. Intervengono anche il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e l'assessora del Comune di Torino Chiara Foglietta.