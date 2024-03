Una raccolta fondi per portare una fiaba musicale nei reparti pediatrici

Partita la raccolta fondi per realizzare e portare una fiaba musicale nei reparti pediatrici degli ospedali con UGI ODV e Orchestra Filarmonica di Torino.

Una fiaba musicale per i bambini ospedalizzati. È «La talpa e i coriandoli», progetto al quale lavorano UGI ODV e Orchestra Filarmonica di Torino e per la cui realizzazione chiedono la collaborazione di tutti attraverso il crowdfunding lanciato nei giorni scorsi su https://www.retedeldono.it/la-talpa-e-i-coriandoli.

La fiaba musicale avrà come protagonisti due musicisti-attori, un violoncellista ed una clarinettista, in uno spettacolo scritto e prodotto appositamente per prendere per mano i bambini inondandoli di sorrisi ed emozioni positive. I protagonisti indosseranno maschere originali realizzate da un artista, in modo che i bambini possano subito essere immersi in un universo lontano da quello ospedaliero, popolato di musica, bellezza e animali fantastici.

L'obiettivo è raggiungere nelle prossime settimane la somma di 25 mila euro, necessaria a coprire i costi di progettazione, dalla scrittura alla creazione originale dei testi, dalle musiche alle scenografie ed alle coreografie, ed i costi delle prove e della produzione dello spettacolo. Verranno per questo coinvolti musicisti e artisti, registi e compositori professionisti con una conoscenza ed una sensibilità speciali per il mondo dell’infanzia.

UGI e OFT vogliono offrire al maggior numero possibile di bambini ospedalizzati, ed alle famiglie che con loro vivono, un percorso faticoso, un momento di gioia e spensieratezza attraverso la musica ed il teatro. Una volta pronto, La Talpa e i Coriandoli potrà infatti essere replicato più e più volte negli ospedali pediatrici, nei centri di cura e di degenza ed in ogni occasione dove ai bambini serva un momento di serenità.

Tutte le informazioni per donare su https://www.retedeldono.it/la-talpa-e-i-coriandoli