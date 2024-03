Nastri d'Argento 2024: tra i premiati anche Enigma Rol, il docufilm girato tra Torino e Roma

Tra i Nastri d’Argento 2024, premiati anche progetti sostenuti da Film Commission Torino Piemonte.



Si tratta di “Enigma Rol” che ha ricevuto il premio come miglior docufilm e “About Last Year” che si è aggiudicato il premio Valentina Pedicini.



“Enigma Rol” di Anselma Dell'Olio è stato girato in quattro settimane tra Roma e Torino. Le riprese torinesi, si sono svolte nel mese di giugno, tra le location utilizzate, il lago nel Parco del Valentino e via Silvio Pellico (di fronte al portone che fu casa dello stesso Rol).



Il docufilm, prodotto da Francesca Verdini, racconta una delle figure più controverse del Novecento, Gustavo Rol, giudicato da alcuni un mediocre illusionista, da altri un maestro spirituale, un illuminato. Un’indagine sulla figura e gli straordinari poteri del sensitivo torinese che fu vicino a Federico Fellini.



“About last year” diretto e interpretato da Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova, unico film italiano in concorso alla Settimana della Critica all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, si è avvalso del sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund.



Il documentario porta sul grande schermo il racconto della diffusione europea della ball culture e della Kiki House of Savoia, un gruppo di amici per il quale il concetto di family si realizza in maniera potentissima, superando quegli stereotipi di genere, identità̀ e sessualità̀, riceverà il premio a Palermo, in collaborazione con la sede del Centro Sperimentale di Cinematografia.