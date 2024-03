Premio nazionale di letteratura per ragazzi ''il gigante delle Langhe''

A partire da Cortemilia, nel cuore dell’Alta Langa, l’iniziativa del Premio è diventata negli anni uno dei riferimenti più importanti nel campo della promozione e della valorizzazione della letteratura per ragazzi a livello nazionale. I suoi indiscussi punti di forza sono un’autorevole Giuria Tecnica e un’entusiasta Giuria dei ragazzi composta ogni anno da più di 5000 lettori di Scuole primarie e secondarie di primo che coinvolgono numerosissime parti dell’Italia. A loro il compito di leggere i due libri finalisti individuali dalla Giuria Tecnica, donati a ogni classe partecipante dal Premio, e decretare mediante democratica votazione (un lettore un voto per il libro favorito) l’autore vincitore dell’edizione in corso.

A partecipare al Premio sono le più significative case editrici italiane (grandi e piccole), specializzate in letteratura per ragazzi, che riconoscono al Premio autorevolezza, serietà e reale interesse nei confronti della letteratura per ragazzi che viene espressa attraverso la concreta promozione della lettura e del suo accesso anche a realtà in difficoltà economiche e sociali.

Il Premio, tuttora l’unico in Italia ad avere tale impostazione, è strutturato in tre Sezioni:

Sezione Narrativa edita nell’anno dell’edizione in corso del Premio, ‘Premio Eugenio Pintore’, per le fasce di età 8- 10 anni e 11 – 14 anni;

Sezione ‘il racconto dei bambini’ che coinvolge attraverso la scrittura di un breve testo tutte le Scuole Primarie dell’Alta Langa, della Langa Astigiana e parte della Langa;

Sezione Libro illustrato edito nell’anno dell’edizione in corso del Premio ‘Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione’

Gli autori finalisti della XXII edizione del Premio sono:

SEZIONE NARRATIVA – Premio Eugenio Pintore

per la fascia di età 8 – 10 anni

Susanna Tamaro ‘Tutti abbiamo una stella’ Piemme – Il Battello a vapore Chiara Lorenzoni ‘Come un seme di mela’ - Il Castoro Editore

per la fascia di età 11 – 14 anni

Cristina Brambilla ‘La ragazza corvo’ – Mondadori Salvo Rinaldo ‘Ma quanto pesa la felicità?? – Edizioni Paoline

SEZIONE LIBRO ILLUSTRATO ‘Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione’

Federico Appel ‘E se fossi una tigre?’ – Sinnos Editore, testi di Stefan Boonen

La Cerimonia di Premiazione della XXII edizione del Premio – a cui partecipano tutti gli autori, la Giuria Tecnica, le autorità locali e della Regione Piemonte, una rappresentanza della Giuria dei ragazzi, associazioni e istituzioni culturali – si terrà a Cortemilia nella prestigiosa location della Chiesa di San Francesco il 21 marzo 2024 e sarà in diretta streaming. La Cerimonia fa parte di un ricchissimo programma di iniziative che includono i tanti aspetti legati alla letteratura per ragazzi e alla sua promozione: incontri e laboratori con scrittori ed illustratori, reading, spettacoli teatrali, passeggiate letterarie, esposizioni di illustrazione. È la tanto aspettata Settimana del gigante che si svolgerà presso sedi diverse sia a Cortemilia che nella Valle Bormida dal 19 al 26 marzo 2024.

A raccontare il Premio e le iniziative della sua XXII edizione in occasione della Conferenza stampa dell’8 marzo saranno:

Roberto Bodrito (Sindaco di Cortemilia)

Cinzia Ghigliano (illustratrice e Giuria Tecnica)

Francesco Langella (Presidente della Giuria Tecnica del Premio)

Massimiliano Marello (insegnante della Scuola Primaria e referente della Giuria dei ragazzi)

Donatella Murtas (curatrice e co-ideatrice del Premio)

Valeria Pelle (coideatrice del Premio)

Anna Vivarelli (scrittrice per ragazzi e vincitrice della XX edizione del Premio).

Il Premio è sostenuto dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dalla Fondazione Ferrero di Alba, dal Comune di Cortemilia, dalla Biblioteca Civica di Alba Centro rete del Sistema Bibliotecario delle Langhe e da sponsor locali.