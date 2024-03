A Santena, piazza Martiri della Libertà cambia volto: al via i lavori di riprogettazione

« La riqualificazione della piazza è un progetto che non solo mira a trasformare uno spazio fisico, ma anche a celebrare la nostra storia e a promuovere il nostro commercio locale », motiva il sindaco Roberto Ghio.

Il progetto di riqualificazione, presentato pubblicamente in Commissione territorio questa settimana, è una testimonianza tangibile dell'impegno di Santena nel preservare il proprio patrimonio culturale e nel plasmare un futuro più attrattivo per la Città.

«Con diverse piazze di successo già realizzate nella provincia di Cuneo, Roberto Gili porta la sua esperienza e la sua visione a Santena, riconoscendo l'importanza di partire dalla memoria storica della zona per guidare le nostre scelte - ripercorre Paolo Romano vicesindaco e assessore con delega ai Lavori Pubblici - Questa memoria è il fondamento su cui costruiremo una piazza che non solo sarà un luogo di incontro e di svago, ma anche grandi eventi per lo sviluppo economico della nostra città».