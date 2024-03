A Padova respinto ricorso che chiedeva di non riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali. Torino Pride: "Vittoria dei diritti"

Splendida notizia quella che arriva oggi dal Tribunale di Padova: i giudici hanno dichiarato inammissibili gli oltre trenta ricorsi con i quali la Procura di Padova aveva chiesto al Tribunale di cancellare il nominativo di una delle due madri dagli atti di nascita di oltre trenta bambini e bambine di coppie omogenitoriali. Il Coordinamento Torino Pride ringrazia Rete Lenford e l’Associazione Famiglie Arcobaleno per non essersi arrese in questa ulteriore battaglia a difesa dei diritti delle loro famiglie e di tutte le bambine e i bambini discriminati da questo attacco.

"Ora che la spada di Damocle delle procure è smussata – commenta Luca Minici, coordinatore del Torino Pride – per lanciare un nuovo segnale a livello nazionale crediamo che sia il momento che tutte le sindache e tutti i sindaci d’Italia, compreso quello di Torino, riprendano immediatamente le iscrizioni anagrafiche delle figlie e figli delle coppie omogenitoriali. Questo è un segnale importante che chiediamo non solo nei confronti della nostra comunità, ma anche per dare una risposta forte a chi vorrebbe rendere illegali le nostre storie e le nostre famiglie. Non possiamo più attendere, c’è fame di diritti e di questi diritti abbiamo bisogno oggi", conclude Minici.