Riapre la Rizerie di Modane, la 'casa' della Torino-Lione

Da domani, 6 marzo, il centro visitatori dedicato alla Torino-Lione «La Maison du Lyon-Turin» (La Casa della Torino-Lione ndr) riapre le porte al pubblico alla Rizerie di Modane, in place du 17 septembre 1943, a Modane.

Con un percorso espositivo completamente rinnovato, questo spazio diventa un luogo in cui tutti possono scoprire i cantieri della sezione transfrontaliera e informarsi sulla nuova linea Torino-Lione, destinata a ridefinire la mobilità e la logistica tra il Sud e l’Est dell’Europa, in particolare tra la Francia e l’Italia, attraverso le Alpi.

L’edificio aveva già ospitato fino al 2021 degli approfondimenti dedicati ai lavori preparatori della Torino-Lione. Chiusa durante il Covid, la Rizerie è stata sottoposta a importanti lavori di ammodernamento e riapre ora i suoi spazi con un nuovo allestimento destinato all’informazione al pubblico.

La nuova esposizione

Il nuovo percorso offre una panoramica dei lavori e delle tecniche utilizzate per la costruzione del tunnel di base. Pannelli informativi e supporti digitali consentono ai visitatori di approfondire le ragioni e le sfide del progetto, in particolare in termini di sicurezza, sviluppo sostenibile e ricadute dell’opera per la Maurienne e la Val di Su. Dalla storia degli attraversamenti alpini alla complessità geologica del tracciato e dei lavori, un viaggio nel cuore del cantiere del tunnel ferroviario più lungo del mondo, che collegherà l'Europa lungo il Corridoio Mediterraneo della rete TEN-T.

L’antica Rizerie des Alpes

Situato al centro della cittadina alpina, tra il fiume Arc e il tracciato ferroviario, l’edificio in stile liberty a forma di tempio greco fu costruito dall'architetto Francesco Cattaneo nel 1908 e ospitava un’industria di lavorazione del riso. Già allora la connessione con il vicino Piemonte era forte: il riso infatti arrivava dal Piemonte grazie alla ferrovia e veniva poi trattato e confezionato in questo edificio. Classificata come monumento storico nel 1987, l'ex Rizerie des Alpes, di proprietà della Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise, è stata utilizzata successivamente come mercato coperto, palazzetto dello sport e deposito prima di essere adibita a uffici di TELT.