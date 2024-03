Ancora pioggia in Piemonte fino a domattina, ma ora l'attenzione è sul rischio valanghe in quota

Ancora piogge nella giornata di oggi, martedì 5 marzo, dopo la tregua dal maltempo durata oltre 24 ore. Dal pomeriggio di oggi le basse pressioni unite all’aria fredda porteranno instabilità in molte aree del Piemonte che andranno ad accentuarsi in serata sulla parte orientale della Regione.

Previsto un miglioramento del meteo in generale a partire dalla mattinata di domani. Intanto per la giornata di oggi l’Agenzia Regionale ha emesso l’allerta gialla per rischio idrogeologico per le aree dell’alessandrino, mentre stesso grado di allerta su Verbano, Novarese, Torinese, alta Valle Susa e alto Cuneese per quanto riguarda il rischio valanghe.