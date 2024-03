Secondo gli esperti ci si può informare sul laser per emorroidi, nel momento in cui le altre cure mediche non sono state efficaci, e si è arrivati un livello troppo avanzato di disagio: ed ecco perché c'è bisogno, nel momento in cui quello che si chiama prolasso emorroidario non viene sconfitto da una terapia medica, di ricorrere a una chirurgia mininvasiva, che non provocherà troppo dolore dopo l'operazione.

Negli ultimi anni infatti grazie ai progressi della medicina sono state sviluppate nuove tecniche che consentono di ritornare a fare una vita senza disagio, liberandosi dai fastidi di quelle che si chiamano emorroidi e patologiche, e che provocano molto dolore: quindi c'è bisogno di ripristinare quella che era l’anatomia regolare già esistente.

Ovviamente per arrivare a questo risultato non basta informarsi, perché poi bisogna prenotare una visita specialistica iniziando il proprio personale percorso terapeutico, grazie a un professionista che da questo punto di vista sarà una guida.

Per quanto riguarda le emorroidi per chi non lo sapesse ricordiamo che si parla di strutture anatomiche vascolari, che possono arrivare nel canale anale. Infatti è come se fossero dei cuscinetti molto vascolarizzati, e che sono fusi sullo stesso livello.

Diciamo però che, nel momento in cui rimangono in una condizione di normalità, le emorroidi non creano grossi problemi le persone nemmeno se ne rendono conto le percepisce, anche se però stanno svolgendo silenziosamente la loro funzione.

A un certo punto però potrebbero diventare patologiche. In quel caso si comincerà a parlare di patologia emorroidale perché si vedrà un rigonfiamento molto grande con conseguente slittamento dalla sede anatomico originale

Questo è il danno più comune che le emorroidi subiscono, per poi arrivare anche a una infiammazione dei tessuti che potrebbero lacerarsi nel momento in cui passano le feci.

Per quanto riguarda le motivazioni per le quali le emorroidi si gonfiano in maniera naturale: ci sono tante possibilità in tal senso, ma in genere si parla di un indebolimento seppur graduale del tessuto libro muscolare elastico che circonda i plessi vascolari, nonché un reflusso di sangue legato a un aumento della pressione intraddominale.

Cos’altro c'è da sapere importante su questa patologia

A questo punto quindi bisogna capire come muoversi, tenendo presente che tutto dipende dal livello di gravità delle emorroidi che si basa sulla manifestazione clinica. Questo è importante stabilirlo per capire come muoversi, perché per esempio se parliamo di emorroidi di prima e secondo grado si possono trattare semplicemente lavorando sull'alimentazione dei pazienti, in modo da assicurare un’evacuazione quotidiana che sia morbida e senza sforzo, grazie a dei farmaci che possono ammorbidire la massa fecale.

Invece quando si parla di emorroidi di terzo e quarto grado, bisogna ricorrere ad un intervento chirurgico con quella che si chiama chirurgia mini invasiva, che consente di arrivare a un recupero rapido, sicuro e privo di dolore post operatorio.

Alcune di queste tecniche prevedono il laser, e cioè succederà che attraverso la luce di un laser a diodi si arriverà alla chiusura dei sei piccoli vasi arteriosi, che di solito irrorano il prezzo delle emorroidi che si presenta gonfio e prolassato.