Dongfeng sbarca a Torino coi suoi nuovi modelli. "Trascorsi due giorni qui, che è la casa dell'auto"

" Torino è la casa della produzione di auto, con grandi valori tangibili e intangibili - dice Ma Lei , general manager di Dongfeng per gli affari internazionali - . Abbiamo trascorso due giorni qui ". Così Ma Lei, general manager di Dongfeng, ha voluto sollevare il sipario sulle nuove produzioni che la casa cinese ha presentato a Torino, al palazzo della Luce, in occasione del Salone Auto 2024.

Nuovo modo di viaggiare

Ma l'attenzione di tutti, intorno al marchio della Grande Muraglia, è ovviamente collegato anche all'opportunità che scelga Torino per insediare il suo nuovo stabilimento produttivo. "Noi abbiamo 55 anni di storia e non vogliamo solo produrre nuove auto, ma creare un nuovo modo di viaggiare. Cerchiamo di offrire una qualità di primissimo piano, abbinando anche intelligenza e sostenibilità". Ma sul futuro predica prudenza: "Abbiamo visitato varie città, anche qui abbiamo trascorso due giorni, ma è presto per farsi un'idea. Ci sono tanti elementi da tenere in considerazione, a cominciare dalle vendite e dalle reti commerciali".