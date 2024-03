Parco Michelotti: grazie alle volontarie la "casa dei gatti" sopravvive. Presto il nuovo rifugio di fianco alla Geisser

Maria Campolo è una delle quattro volontarie dell’associazione Mondo Gatto Adozioni Onlus che quotidianamente si occupano delle colonie feline al parco Michelotti.

Un impegno che richiede tanta pazienza e tanta passione. “Una volta avevamo un riparo alla Biblioteca Geisser, ma con i lavori, abbiamo dovuto spostarci in questa struttura che ci ha dato il Comune” spiega mentre versa le crocchette e il cibo umido.

“Avevamo una ventina di gatti prima, ma con i lavori, molti sono scappati o sono morti purtroppo” aggiunge con rammarico.

Solo qualche settimana fa, una “casa dei gatti” gestita sempre dall’associazione e collocato sul Lungo Po Michelotti era bruciata. All’interno per fortuna non erano più ospitati degli animali, ma si era trattato della seconda casetta che andava a fuoco, la prima volta è successo il 5 settembre era stata devastata quella vicino all'ex bocciofila La Piemonte, ora rimossa.

La piccola casetta rifugio all’ingresso del Parco Michelotti, invece per ora, resiste. Si trova sul retro della gabbia che ai tempi dello zoo ospitava le scimmie. Al suo interno si trovano diverse coperte, cuccette, acqua, croccantini e ciotole. La piccola struttura è stata tuttavia in parte danneggiata.

“Ci hanno strappato i cartelli che indicano la proprietà del comune, abbiamo dovuto rimetterli - spiega la volontaria - Ci sono alcuni buchi fatti dai cani liberi che cercano di entrare dentro per prendere i gatti. Alcuni animali scappano e si perdono proprio per sfuggire ai cani. Abbiamo cercato di spiegare ai proprietari di tenerli al guinzaglio, ma non c’è stato verso”.

Quella sul retro dell’ex gabbia delle scimmie, non è l’unico rifugio allestito nei pressi dell’ingresso del parco e curato dall'associazione. A fianco alla Biblioteca Geisser ne è stato installato uno provvisorio.

“Il problema lì è che rimane su uno spiazzo d’erba in cui i gatti vengono spesso rincorsi. A differenza dell’altra casetta chiusa, qui i cani hanno proprio distrutto il rifugio provvisorio. Per questo ne stiamo allestendo un altro qui di fronte. Lo dovremmo finire per sabato”.

La nuova casetta è adiacente alla rete della Biblioteca Geisser. “Costruiremo ancora una barriera esterna, per evitare che venga distrutta subito. Il Comune di Torino poi dovrà creare un’apertura che consenta ai gatti di passare dalla biblioteca direttamente alla casetta”.