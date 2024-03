I workshop di disegno manga approdano all’Istituto delle Rosine di Torino

L’offerta formativa del Polo Artistico e Culturale dell’Istituto delle Rosine di Torino (via delle Rosine, 11), già molto ampia e articolata, si apre anche al disegno e in particolare al disegno manga, un’autentica forma d’arte che, a partire dagli anni ‘50, diventa uno dei settori principali della produzione editoriale fumettistica giapponese oggi esportata e amata in tutto il mondo.

Il corso di disegno manga è un viaggio nel mondo dell’arte giapponese del fumetto. Questo corso è progettato per appassionare e divertire ma anche per trasformare la passione per il manga in competenze artistiche sempre più precise e raffinate.

Con Wada Shinobu, illustratrice e fumettista giapponese, i partecipanti al workshop potranno esplorare insieme le basi del “character design”, ovvero la creazione del personaggio, imparando a disegnare espressioni emozionanti e pose dinamiche. Verranno illustrate le tecniche per disegnare sfondi e ambienti, fondamentali per raccontare una storia in modo completo e - con esercitazioni pratiche - verranno creati i personaggi e le storie da raccontare per immagini.

Il corso è costituito da cicli rinnovabili di 5 incontri di un’ora e mezza ciascuno, è destinato ai ragazzi dai 9 ai 14 anni e prevedere un character design completo, che parte dal disegno della testa, del corpo, dei vestiti per finire con lo sfondo. É previsto un numero massimo di 15 partecipanti.

Wada Shinobu terrà anche diversi tipi di workshop per principianti e per coloro che hanno già un minimo di confidenza con il disegno manga.

Le basi del disegno manga

Imparare le basi per disegnare personaggi in stile manga e i loro sfondi (per ragazzi e adulti a partire dai 14 anni). Durante questo workshop si imparerà a disegnare i personaggi partendo dal volto, i vestiti, il corpo e creando pose ed espressioni facciali adatte ai protagonisti della storia.

Il workshop dura tre ore (massimo 20 partecipanti). Per le date chiamare il numero info 334 749 6371 oppure +39 011 935 4449

Realizzare un fumetto manga

Obiettivo: realizzare una storia di quattro pagine.

Il workshop dura dalle ore 10 alle ore 17 (con paura pranzo libera dalle 13 alle 14) e prevede la creazione di una narrazione, di un personaggio e la disposizione delle cornici. È sempre rivolto a ragazzi a partire dai 14 anni di età, massimo 20 partecipanti. Per le date chiamare il numero info 334 749 6371 oppure +39 011 935 4449

Storytelling by manga (raccontare una storia attraverso i manga)

Raccontare la storia di un personaggio in un’unica immagine perché, anche se suona strano, può bastare una singola immagine per raccontare una storia intera, in modo silenzioso, senza parole.

Tutti i personaggi, umani o animali, e ogni dettaglio (le ombre, i colori, gli oggetti, il paesaggio) concorrono a creare una storia, un racconto, un viaggio completo, anche dal punto di vista delle emozioni, per chi osserva l’immagine.

Rivolto ai ragazzi dai 9 ai 14 anni con l’obiettivo di raccontare la storia di un personaggio attraverso la dinamicità delle linee, i tratti del viso, la sua espressione, la luce che ne illumina lo sguardo, la posa che assume il suo corpo nello spazio e anche attraverso lo sfondo su cui ci appare.

Si potrà imparare a disegnare un personaggio all’interno di una storia immaginando la storia stessa, creando e disegnando i dettagli, lo sfondo, la scena, un volto, il corpo e i vestiti.

Il workshop dura 3 ore (massimo 15 partecipanti). Per le date chiamare il numero info 334 749 6371 oppure +39 011 935 4449

Manga in Italia

Al Salone del libro di Torino sono stati presentati dei dati interessanti: nel 2022 i fumetti per ragazzi hanno segnato un +26%, i manga si stabilizzano al 58% delle vendite, per un introito totale di circa 107,9 milioni di euro. Un confronto importante è tra il 2019 e il 2022 (pre-pandemia e dopo): il valore dei fumetti venduti è aumentato del 231,6%. Come indicato da AIE (Associazione Italiana Editori). Fonte: Sito web .

L’insegnante

WADA SHINOBU



Illustratrice e fumettista, è nata a Hiroshima, in Giappone, ma vive e lavora a Torino.

Il suo lavoro principale è l’illustrazione per siti web e libri.

È molto apprezzata per la sua capacità di disegnare una vasta gamma di personaggi con un semplice tratto e per il disegno Manga.

Ha lavorato per la realizzazione di molti cartoni animati pubblicitari e illustrazioni e scrive anche articoli sulla vita quotidiana in Italia per il pubblico giapponese.