Il partito Radicale al carcere femminile delle Vallette in occasione dell'8 marzo

A Torino una delegazione del Partito Radicale composta da Mario Barbaro (componente di Segreteria del Partito Radicale), Claudio Desirò (Segretario Italia Liberale Popolare) e Maria Anna Ferrara visiterà 9 marzo a partire dalle ore 9.30 la sezione femminile del carcere delle Vallette.



Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle iniziative "Un fiore per le donne" che il Partito Radicale organizza per far visita alle detenute negli istituti penitenziari femminili in diverse città italiane l'8 marzo e il 9 marzo.