Immagini per gentile concessione di Luigi Gagliano

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 novembre, in via Pio VII, all'altezza del civico 126.

Feriti i due conducenti

Due auto si sono scontrate e una si è ribaltata su un fianco. Feriti entrambi i conducenti, che sono stati condotti al pronto soccorso.

La Polizia locale è intervenuta per i rilievi del caso. Al momento le cause dell'incidente non sono ancora chiare.