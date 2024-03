Festa della donna, a Grugliasco appuntamenti, eventi e attività fino all'11 marzo

Gli appuntamenti spaziano dalla letteratura alla musica, dal sociale all’animazione per bambini, senza dimenticare nessuno tra le vie della città in nome sempre dei diritti delle donne. Moltissimi gli appuntamenti in programma dal 3 all’11 marzo .

Dichiara l’Assessore al Commercio della Città di Grugliasco Roberta Colombo: "La festa per la Giornata Internazionale della Donna nasce per ricordare le donne, Tutte. Assistiamo oggi all’immigrazione di donne straniere vittime di tratta, ricattate, costrette a lavori disumani, spinte dall’illusione di trovare lavoro fuori dal loro paese, l’attenzione verso lo sfruttamento femminile non deve mai essere abbassato. Tra le donne celebrate nelle vetrine delle vie di Grugliasco dai tanti commercianti, anche le 18 giovanissime operaie morte nella fabbrica di fiammiferi di Rocca Canavese il 15 marzo del 1924. E poi atlete, ballerine, attiviste… scopritele voi camminando per la cittadina e entrando a trovare anche solo per un piccolo saluto i nostri commercianti".

"E’ importante - e ci contiamo - la presenza di uomini e non solo di donne in questi giorni alle iniziative nei locali del territorio, perché dobbiamo sostenerci a vicenda e continuare a lavorare insieme affinché nessun diritto venga calpestato e affinché mai più nessuna donna debba avere paura di uomo. E di altro. Chiedo a tutti i miei concittadini di indossare in questi giorni qualcosa di giallo per celebrare “al femminile” ma magari con anche un tocco di rosso per ricordare con l’occasione tutte le donne vittime di violenza. Sono davvero orgogliosa dei #inegozidigrugliascoinegozi che ringrazio per aver pensato, ideato e voluto questa iniziativa", ha concluso Colombo.