Quasi 2 metri di neve al rifugio Ciriè di Balme: "Siamo chiusi"

Dopo l'ondata di maltempo degli scorsi giorni, sono stati registrati quasi due metri di neve al rifugio Ciriè di Balme. E a causa della nuova perturbazione nevosa e piovosa prevista da oggi, la struttura in località Giasset al Pian della Mussa rimarrà chiuso fino a lunedì 11 marzo.

"Stiamo lavorando - spiegano sulla pagina Facebook - per rimettere in funzione il rifugio e in pista i nostri mezzi ma per i prossimi giorni non ce la faremo, complice la nuova perturbazione in arrivo".

Le webcam e il telefono del Cirié saranno fuori uso per lungo tempo. "Stiamo trasferendo - spiegano - la linea sui cellulari".