Via Sospello e corso Racconigi, vita nuova per 900 alloggi Atc. Zangrillo: "Messaggio potente, fatto lavoro straordinario" [VIDEO]

Crolli e problemi strutturali sono ormai un ricordo. Per sei delle otto palazzine di edilizia popolare di corso Racconigi 25 (all'angolo con via Foresto) arriva a conclusione l'intervento di ristrutturazione e recupero grazie al bonus 110% e al Pnrr.

A verificare lo stato dell'arte, questa mattina, è stato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che nella sua visita torinese ha effettuato un sopralluogo anche in un altro cantiere Atc, in via Sospello. Con lui, presidente e vicepresidente Atc Emilio Bolla e Fabio Tassone, il consigliere di amministrazione Valentino Magazzù, il senatore Roberto Rosso, del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, Daniele Valle per il Pd e l’assessore regionale alle Politiche della casa, Chiara Caucino.

"Da questi cantieri - dice l'esponente del Governo Meloni - emerge un messaggio potente. La casa è un elemento fondamentale per i cittadini e qui, con idee chiare e passione è stato fatto un lavoro straordinario".

In Borgo San Paolo 347 appartamenti

Lavori imponenti, che hanno coinvolto - solo in Borgo San Paolo - 347 appartamenti, di cui 52 di proprietà di ex inquilini, mentre gli altri sono assegnati da Atc agli aventi diritto. Un intervento profondo, che ha letteralmente sventrato e ricostruito con tutte le condizioni di accessibilità e avanguardia gli appartamenti. Un valore complessivo di 70 milioni. Mentre le due palazzine non coinvolte da questo intervento sono comunque interessate da lavori tramite fondi Pinqua e Pnrr, anche se saranno a disposizione con tempi più lunghi.

In Borgo Vittoria manutenzione per 569 case

Per quanto riguarda via Sospello, invece, i lavori sono stati meno radicali, ma hanno riguardato 569 alloggi e 16 palazzine, per un importo di poco superiore a 21 milioni.

Qui ci si è concentrati soprattutto su idropulitura, sostituzione infissi e nuovi impianti di fogna e riscaldamento. Riqualificata anche un'area comune che, da piscina-palestra, diventerà uno spazio multifunzione per il quartiere di Borgo Vittoria.



“Due realtà particolarmente significative – dichiara il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Emilio Bolla – che rappresentano un esempio di ciò che, grazie al contributo dei nostri tecnici, delle imprese di costruzione e di tutti gli assegnatari che hanno agevolato il nostro lavoro, siamo riusciti a realizzare grazie a contributi pubblici che, in una stagione particolare, hanno aperto nuove linee di finanziamento per la riqualificazione delle case popolari. Il patrimonio che abbiamo in gestione è in larga parte vetusto e, nonostante i lavori realizzati, abbiamo ancora la necessità di avviare altri interventi che ci auguriamo di poter presto effettuare grazie al sostegno delle istituzioni che accompagnano il nostro impegno”. – dichiara il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale,”.