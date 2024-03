Green Bitcoin: caratteristiche del progetto e previsioni sul suo valore futuro

Il Green Bitcoin (GBTC) è una nuova criptovaluta ecologica in presale basata su due caratteristiche principali: la riduzione dell’impatto ambientale e la gamificazione dello staking.

In contrasto con il Bitcoin tradizionale, il GBTC opera sulla rete Ethereum 2.0, adottando il meccanismo Proof-of-Stake (PoS) anziché il Proof-of-Work (PoW). Quest’ultimo è noto per il suo elevato consumo energetico derivante dal mining del Bitcoin.

Il Proof-of-Stake si rivela più ecologico, in quanto lo staking dei token si può effettuare semplicemente bloccando i token nel proprio wallet per un determinato periodo di tempo, senza dover ricorrere a un mining rig per la convalidazione dei blocchi sulla rete.

In questo articolo analizziamo le caratteristiche di Green Bitcoin e forniamo le previsioni degli analisti sul suo valore a breve, medio e lungo termine.

La presale di Green Bitcoin

La presale del progetto ha raccolto più di 2,2 milioni di dollari, con la prossima fase che partirà una volta raggiunti i 2,5 milioni di dollari.

Ogni fase della presale prevede un aumento del valore del token GBTC, al momento venduto a 0,6882 dollari.

I trader interessati possono comprare il GBTC tramite il sito ufficiale della presale, utilizzando ETH, USDT, carta di credito o BNB.

Green staking gamified

L'introduzione di un sistema di staking innovativo, chiamato Green Staking Gameified, ha ulteriormente alimentato l'interesse per il GBTC.

La meccanica consente ai titolari di GBTC di fare staking dei loro token e partecipare a un gioco di scommesse, prevedendo il valore futuro del Bitcoin.

Secondo il “Green Paper” del progetto, ogni giorno ci sarà un nuovo giro di previsioni, durante cui i trader potranno mettere in stake i token e confermare la loro previsione sul valore del BTC. Le previsioni giuste verranno premiate con ulteriori token, in base allo staking pool giornaliero.

Staking e ricompense

Green Bitcoin offre agli utenti la possibilità di mettere in staking i token acquistati in presale con ETH, USDT o carta di credito, garantendo loro ricompense passive in base all’APY, attualmente al 173%.

Dopo il listing del GBTC sugli exchange, sarà possibile ottenere ulteriori ricompense, mettendo i token in stake per determinati periodi di tempo. Gli staker verranno divisi in Giornalieri, Settimanali, Mensili e Semestrali.

Gli staker giornalieri riceveranno le ricompense di staking di base, mentre quelli settimanali otterranno un bonus del 5% sullo staking. Per i mensili è previsto un bonus del 10%. Gli staker semestrali avranno diritto a un generoso bonus del 15%.

Previsioni GBTC

Le caratteristiche del progetto, unite alla sua filosofia ecologica, hanno suscitato grande interesse durante la fase di presale, portando gli analisti a formulare previsioni a breve, medio e lungo termine.

Tuttavia, data la natura volatile del mercato delle criptovalute, è importante prendere queste previsioni con cautela e fare investimenti ponderati, in quanto il valore del token potrebbe subire variazioni significative dopo la presale.

Previsioni 2024

Si prevede che il GBTC verrà listato su CEX e DEX entro il 2024. Trattandosi di un token derivato dal Bitcoin, ci si aspetta che il GBTC registri una crescita significativa al momento del lancio, raggiungendo gli 1,5 dollari entro la fine dell'anno.

Previsioni 2025-2026

Nel 2025, con una probabile nuova fase rialzista del mercato delle criptovalute, il valore del Green Bitcoin potrebbe crescere ulteriormente, attirando nuovi trader grazie alla sua meccanica di gamificazione dello staking.

L'interesse crescente per le criptovalute potrebbe sostenere il GBTC, portandolo a un valore di circa 2 dollari all'inizio del 2026.

Previsioni 2027-2030

Le previsioni a lungo termine sono più incerte, specialmente per una criptovaluta ancora in fase di presale. Tuttavia, se il GBTC dovesse mantenere una tendenza positiva, potrebbe raggiungere un minimo di 5 dollari e un massimo di 8,5 dollari tra il 2026 e il 2027.

Guardando più avanti, nel 2030, il token potrebbe persino superare i 30 dollari, partendo da un valore di 18,5 dollari.

