A Torino venne avviato il primo corso preparto d'Italia: scopriamo quando e dove

La città di Torino è famosa per numerosi primati riguardo a tantissimi ambiti, ma ce ne sono altrettanti forse sconosciuti ai più. Tra questi, un'iniziativa che ha modificato per sempre il percorso più bello ed emozionante per la vita di ogni donna che abbia il privilegio di provarlo, ossia la gravidanza. Nel 1956, infatti, venne avviato il primo corso preparto in Italia.

L'idea vincente balenò in testa al professor Giuseppe Dellepiane, l'allora direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica, il quale inaugurò il primo Centro di preparazione psicofisica al parto. In questo fu fortemente motivato dalla passione per la sua professione e dalle parole di S. Pio XII in merito alla necessità di rendere un parto, per quanto possibile, indolore.

Tale proposta venne immediatamente accolta con benevolenza, tenendo anche conto dell'attenzione crescente del personale sanitario riguardo alla volontà di alleviare le sofferenze della donna durante il parto e i numerosi pericoli della maternità.

E potè essere perseguita anche grazie all'intervento della FIAT, che ne permise la prosecuzione attraverso una cospicua donazione in denaro corrispondente a 5 milioni di lire. In tal modo, il centro venne ulteriormente ampliato consentendo di portare avanti l'opera di valorizzazione della donna nella nuova società italiana, una donna realizzata appieno in ogni ambito.