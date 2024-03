Reale Mutua Basket puntuale "come un orologio": vince anche a Forlì e sale al secondo posto

Cuore, difesa e personalità per battere la prima della classe del Girone Rosso: una Reale Mutua Torino rimaneggiata, priva di Luca Vencato e Marco Cusin, firma così l'impresa e interrompe l'imbattibilità casalinga della Unieuro Forlì, che prima di incontrare i gialloblù era l'unica squadra dell'intero campionato con il proprio campo ancora inviolato. Torino conquista quindi il sesto successo di fila, una serie generata a cavallo tra la fine della prima parte di stagione e la fase a orologio, e aggancia Cantù al secondo posto in classifica nel Girone Verde (brianzoli avanti per gli scontri diretti).



Coach Ciani risponde all'emergenza schierando in quintetto Schina, Kennedy, De Vico, Thomas e Poser. Coach Antimo Martino risponde con Zampini, Tassone al posto dell'infortunato Kadeem Allen, Pollone, Johnson e Zilli.



Apre le danze Forlì con una tripla di Pollone. Capitan De Vico sblocca i gialloblù dal mid-range. Lo seguono Kennedy e Thomas per un parziale di 6-0 che viene interrotto da un canestro di Zampini. Primi minuti di gioco principalmente a ritmo contenuto contro le difese schierate, ma Torino spinge in contropiede appena ne ha l'occasione, lanciando Thomas per altri due punti. La Reale Mutua cerca di tenere il muso avanti ma arriva la risposta di Forlì: i padroni di casa mettono la freccia con un gioco da tre di Johnson e una tripla di Zampini per il 13-10 dopo i primi 6 minuti. Forlì si accende da tre con Valentini e Pollone e l'inerzia si sposta dalla parte dei padroni di casa. De Vico risponde andando a segno dall'arco e Kennedy realizza dal mid-range per tenere i gialloblù a distanza ravvicinata da Forlì: il primo quarto si chiude sul 20-17. La Reale Mutua inizia il secondo quarto con il giusto atteggiamento e si riporta avanti, ma Forlì non rimane a guardare e risponde con Zampini: dopo tre minuti nel secondo quarto Torino è a +4 sul 24- 28. Forlì colpisce dalla lunga distanza con Cinciarini e Johnson, Torino invece attacca il pitturato con Schina e con una schiacciata di Poser per rimanere sul +2 (30-32 a 5' dall'intervallo). Zilli e Zampini firmano un parziale di 6-0 che vale il nuovo vantaggio forlivese, Torino perde lucidità in attacco e coach Ciani decide di richiamare i suoi sul 40-35 a due minuti dall'intervallo. La musica però non cambia: Torino imprecisa, Forlì allunga con Valentini e Johnson e la prima metà di gara si chiude sul 44-35. Buoni segnali di reazione da parte di Torino alla ripresa dei giochi: Kennedy e Poser riportano i gialloblù sul -4, Johnson risponde ma dall'altra parte Thomas segna cinque punti in fila per tornare a -1 (48-47 dopo 4 minuti nel terzo quarto). La difesa gialloblù riesce a contenere i padroni di casa e viene così innescato il contropiede torinese: la schiacciata di Ghirlanda vale il nuovo vantaggio Reale Mutua (48- 49 al 26'). Coach Martino chiama timeout per dare una scossa ai suoi, Johnson si fa avanti per Forlì ma un buon Ghirlanda realizza due triple per tenere i suoi in vantaggio (52-55 al 28'). Schina concretizza un gioco da tre punti, Tassone e Radonjic rispondono dall'arco e il punteggio è in parità alla fine del terzo quarto: 58-58. Torino apre l'ultima frazione con due triple di De Vico e Kennedy per il +6. La difesa gialloblù è attenta e produce stop importanti, mentre Kennedy guida la transizione gialloblù, prima realizzando in penetrazione e poi alzando l'assist per Thomas. La Reale Mutua ha aperto quindi l'ultimo quarto con un parziale di 10-0 e la doppia cifra di vantaggio, costringendo coach Martino a chiamare timeout. Torino continua a sporcare l'attacco forlivese e Thomas realizza nuovamente in transizione. Dopo cinque minuti si interrompe il digiuno offensivo di Forlì con i canestri di Pollone e Johnson per tornare a -9 (64- 73). Forlì rientra in partita con una tripla di Zampini che vale il -6 forlivese. Poser realizza il floater per ridare respiro alla Reale Mutua, ma dall'altra parte arriva una tegola con il quinto fallo di De Vico. Torino reagisce bene: Kennedy guadagna un viaggio in lunetta (2/2) e la difesa rimane sul pezzo. Si tratta dell'allungo decisivo dal quale Forlì non riesce più a recuperare. L'impresa è compiuta: vince Torino 69-78.



Coach Ciani in conferenza postpartita: "Grandissimo risultato per le implicazioni di classifica, è molto importante il fatto di aver preso due punti su un campo dove nessun'altra squadra era riuscita a conquistarli. Ma è stato un grande risultato per ll tipo di prestazione che abbiamo fornito e per la capacità di reagire ai momenti di difficoltà della prima metà di gara. Essere riusciti a prendere il controllo della gara nel secondo tempo, con un parziale di 18 punti di scarto nella seconda metà di gara, è secondo me una testimonianza di una grande intensità e continuità di rendimento estremamente importanti per noi. Sarà una dote fondamentale per il resto della stagione. Per questo siamo molto contenti e soddisfatti".



Unieuro Forlì - Reale Mutua Torino 69-78 (20-17, 24-18, 14-23, 11-20)



Unieuro Forlì: Xavier Johnson 23 (8/14, 1/5), Federico Zampini 14 (4/9, 2/5), Luca Pollone 8 (0/0, 2/4), Fabio Valentini 6 (1/2, 1/5), Daniele Cinciarini 6 (1/6, 1/1), Giacomo Zilli 4 (1/4, 0/0), Maurizio Tassone 3 (0/0, 1/4), Todor Radonjic 3 (0/1, 1/3), Davide Pascolo 2 (1/5, 0/2), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Xavier Johnson 14) - Assist: 9 (Giacomo Zilli, Todor Radonjic 2).



Reale Mutua Torino: Keondre Kennedy 16 (4/9, 2/6), Donte Thomas 15 (5/6, 1/2), Matteo Ghirlanda 13 (3/4, 2/4), Federico Poser 12 (5/10, 0/0), Matteo Schina 9 (3/3, 0/4), Niccolo De vico 8 (1/1, 2/3), Simone Pepe 5 (1/2, 1/5), Gabriele Raho 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0), Gabriele Zaccaria 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 18 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Federico Poser 9) - Assist: 17 (Matteo Schina 6).