Diretto a un festival di street food a Torino, ma trasportava cibo mal conservato: multato il conducente

Diretto da Pomezia a Torino con il suo furgone per partecipare a una fiera di street food. Sul percorso, però, il conducente di origine argentina di 23 anni e residente ad Asti, ha dovuto fare i conti con i controlli della Polizia Stradale di Viareggio.

Intercettato al casello autostradale di Versilia in piena notte gli è stato chiesto di aprire i portelloni per controllare il carico. All’interno le squadre di polizia toscane hanno appurato come il carico fosse costituito da carne bovina e suina, pollame, panini e prodotti surgelati in busta trasportati ad una temperatura di conservazione superiore a quella di legge.

Il giovane conducente è stato sanzionato per mille euro e la carne posta a disposizione della Asl di Lucca per ulteriori sanzioni e distruzione.