CHIOSCO MOBILE parteciperà alla fiera HORECA EXPOFORUM

Horeca Expoforum è un ambiente unico per scoprire nuovi prodotti, individuare fornitori e trovare ispirazione per il tuo ristorante o attività.

CHIOSCO MOBILE porterà i chioschi Delight 5, Delight 3 e Delight 2, dando la possibilità di scegliere il miglior chiosco nel formato più adatto per le proprie necessità.

Questi chioschi sono dotati di ampi spazi, che gli permettono di avete una visibilità ottimale durante il servizio. Tuttavia, la vera innovazione dei modelli Delight 5 e Delight 3 risiede nell'utilizzo dell'energia solare, consentendo di operare in modo autonomo con un impatto ambientale ridotto e una riduzione dei costi energetici.

CHIOSCO MOBILE offre una vasta selezione di chioschi bar, sia fissi che su carrelli omologati per uso stradale, molti dei quali trainabili con la propria auto con la patente di guida di tipo B. Inoltre, dà la possibilità di ritirare il chiosco già allestito e pronto per essere utilizzato in varie attività.

CHIOSCO MOBILE offre un’ampia gamma di chioschi bar fissi, oppure fornibili sia su ruotine per brevi spostamenti che su carrello omologato ad uso stradale, quasi tutti trainabili con la propria auto semplicemente con la patente di guida tipo B. Inoltre da la possibilità di ritirare il chiosco già allestito e pronto per essere utilizzato per qualsiasi tipo di attività.

Sia che si tratti di una gelateria, una paninoteca, una pizzeria, una birreria, una pasticceria, una creperia, una yogurteria, un cocktail bar, un punto informativo o molte altre opzioni, è possibile avviare una nuova attività o espanderla partecipando a eventi street food, fiere esclusive o offrendo servizi di catering per feste private, compleanni, cerimonie, e altro ancora.

Personalizza il tuo chiosco in svariati modi, esalta la tua immagine, dai notorietà al tuo marchio e rendi il chiosco bar originale per attirare l’attenzione dei clienti e valorizzare ancor di più il tuo prodotto.

CHIOSCO MOBILE ti aspetta alla fiera HORECA EXPOFORUM al padiglione 3, stand E10; intanto non esitare e contattaci per ricevere maggiori informazioni e un’offerta di un chiosco personalizzato e allestito in base alle tue necessità lavorative.

Per informazioni e contatti

MVS SRL

Via Nobile, 5 - 10040 Volvera (TO) - Italy

Sito web: www.chioscomobile.eu

Telefono (+39) 011 9906831

Cellulare (+39) 328 8864897

Email antonella.chioscomobile@gmail.com