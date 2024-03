Oltre 300 firme per chiedere più sicurezza in Aurora: "Vogliamo una presenza costante delle forze dell'ordine"

Le aree interessate dalle denunce riportate dai firmatari sono il giardino Alimonda, via Piossasco e via Sassari, oltre al giardino Madre Teresa. " Ormai per chi vive nel quartiere la situazione è diventata insostenibile, specialmente nelle ore notturne - ha dichiarato il primo firmatario della petizione, Christian Cibella - Chiediamo che il Comune avanzi politiche che possano risanare la situazione e salvare le attività commerciali che stanno patendo questo degrado ".

Ma il centrodestra della circoscrizione non sembra essere convinto dei buoni propositi della Città e incalza subito: "Sono da ammirare i cittadini che hanno ancora voglia di presentare petizioni su degrado e sicurezza per la zona dei giardini in via Cecchi - ha replicato il capogruppo di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 7 Patrizia Alessi - Ma è inaccettabile che chi amministra la Circoscrizione 7 e la Città non abbia provveduto dopo più di 15 anni di segnalazioni e Interpellanze su questa criticità a migliorare la vivibilità". E poi aggiunge: "Senza volontà politica non si risolve nulla e le parole rimangono fuffa. In zona c'è bisogno di una progettazione a 360⁰, compreso il controllo delle case".

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera della Lega in Circoscrizione 7 Daniela Rodia: "Continuerò a stare dalla parte dei cittadini che chiedono sicurezza nel quartiere Aurora. L'arrivo dell'esercito sui punti caldi di Porta Palazzo, Ponte Carpanini e Ponte Mosca è un ottimo inizio, un segnale accolto positivamente dai cittadini. Anche via Cecchi e vie limitrofe meritano l'attenzione dovuta".