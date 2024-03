In questo articolo andiamo a parlare di tutto quello che ha a che fare col trucco semipermanente e tecnica a pelo in quanto è una procedura molto richiesta per quanto riguarda i tatuaggi all'arcata sopraccigliare, essendo un'ottima soluzione per quelle persone che hanno sempre voglia di avere le sopracciglia in ordine e perfette, mantenendo allo stesso tempo uno stile naturale e realistico.

Però non bisogna fare l'errore di pensare di avere a che fare con un tatuaggio classico vintage, di quelli utilizzati da molti personaggi famosi, perché in quel caso sembrano delle macchie scure tribali molto grasse.

In realtà non è assolutamente così in quanto non si tratta in questo caso di un tatuaggio semplice, ma di una procedura di microblading, che può dare molte soddisfazioni, visto che ha il merito di proteggere la bellezza di una persona.

In pratica si tratta di una possibilità molto valida per quelle persone che cercano un aiuto in quanto non sono contente per il fatto di avere le sopracciglia rade o sottili, e che quindi non valorizzano pienamente il loro sguardo.

Si tratta di conseguenze di una soluzione perfetta per quelle persone che vogliono avere sopracciglia dallo spessore, della forma e del colore perfetto, in base a quelli che sono i loro lineamenti, avendo quindi un risultato che si caratterizza per essere naturale, realistico e soprattutto definito.

Quindi sono molto gli esperti a sostenere che questo tipo di trucco semipermanente può essere una soluzione a molti problemi, proprio perché viene utilizzata quella che si chiama la tecnica per appello di ultima generazione, che ha il merito di valorizzare lo sguardo, perfezionando le arcate sopraccigliare, che potrebbero essere rade e vuote, o senza una forma valida.

La particolarità di questa tecnica è che consente di avere uno stile molto realistico. Quindi non avremo più quelle sopracciglia molto sottili che erano molto apprezzati negli anni 90, perché in questo caso parliamo di uno stile nuovo che si caratterizza per il fatto che le arcate sono definite e spesse.

Per chi è adatta questa soluzione

In definitiva si può dire che solo con quella che è una tecnica di microblading si può dare la possibilità a quelle sopracciglia che non hanno forma. e che sono troppo fini e diradate di avere un aspetto naturale che si sposeranno col viso di quella persona, in maniera armonica e senza attrito.

Questo tipo di soluzione relativa alle tecniche per appello non è solo adatta a chi ha sopracciglia di come abbiamo detto, ma anche semplicemente a chi vuole avere un miglioramento della loro forma dal punto di vista estetico.

Inoltre questa soluzione è molto apprezzata e utilizzata da quelle persone che purtroppo soffrono di alopecia perché stanno eseguendo pesanti cicli di chemioterapia. Infine ricordiamo che si tratta di una cosa che non fa male, a patto però di rivolgersi a un operatore che sia veramente molto esperto e professionale, nel momento in cui si accinge a fare il trattamento di trucco semipermanente con questa tecnica.