Unità Nazionale, Santena si prepara a festeggiare la Costituzione, l'Inno e la bandiera

Santena si prepara a commemorare la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. L’evento, promosso con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città metropolitana di Torino, avrà luogo il , con un programma che riunirà cittadini, autorità e istituzioni per onorare i valori fondamentali che hanno plasmato l’identità nazionale.

"er noi è un appuntamento fondamentale, una giornata che celebriamo con cadenza annuale per commemorare non solo l’Unità Nazionale, ma anche l’Inno e la Costituzione che, accostati alla figura di Cavour sono fondamentali per l’Italia che oggi conosciamo", commenta Roberto Ghio, sindaco della Città di Santena.