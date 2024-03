Smat asfalta di notte corso Unità d'Italia per evitare disagi al traffico

SMAT ha scelto di eseguire le lavorazioni di asfaltatura in notturna, per evitare i disagi al traffico che potrebbero derivare da un intervento eseguito di giorno.

La durata dei lavori su corso Unità è stimata in 2 - 3 notti.

Per il tratto di Corso Dogliotti e l'attraversamento di Corso Bramante, nel quale la tubazione è stata posata recentemente, è necessario attendere la conclusione delle operazioni di collaudo ed un adeguato assestamento del sedime manomesso; per tale ragione, le attività di ripristino definitivo della pavimentazione in tale tratto sono programmate a partire dal prossimo mese.