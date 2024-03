Federalberghi al fianco del progetto artistico “Toh” per dare un contributo all'istituto di Candiolo

Federalberghi Torino ha siglato un accordo con Nicola Russo, artista torinese che ha dato vita a “TOH”, una rivisitazione del “Toret”, divenuta simbolo della rinascita di Torino dopo la pandemia. Le strutture turistico-ricettive associate a Federalberghi Torino esporranno e metteranno in vendita le opere e una parte del ricavato verrà devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a sostegno delle attività di ricerca e cura sul cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.



TOH è un progetto nato nel 2020 quando Nicola Russo, designer e scultore torinese, ha deciso di creare un nuovo simbolo per Torino immaginando il classico toro delle fontanelle pubbliche che rompe il metallo che lo imprigiona per diventare simbolo di reazione e rinascita in un momento difficile per la città e per il mondo. Un progetto che da subito l’artista ha voluto legare a un charity partner importante come la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Il 10% del ricavato delle vendite dei TOH tramite la rete Federalberghi verrà devoluto alla Fondazione.



Federalberghi Torino, da sempre attenta e impegnata nel sostegno a Onlus e realtà del terzo settore, ha voluto dare il proprio contributo coinvolgendo i propri associati e trasformando le strutture ricettive in una vetrina per questo progetto.

Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino: “Siamo orgogliosi e onorati di contribuire a questo progetto e alle sue finalità esponendo nelle strutture associate TOH, che rappresenta un simbolo di reazione e rinascita e si candida a diventare un emblema per il brand Torino. Aderire a questo progetto è per noi importantissimo perché una parte del ricavato della vendita delle opere verrà devoluta alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro per sostenere il lavoro dei medici e dei ricercatori dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, all’avanguardia in Italia e in Europa per la ricerca e le cure delle neoplasie nonché fiore all’occhiello del nostro territorio”.



Nicola Russo, designer e autore di TOH: “TOH è un progetto artistico di rinnovamento per il territorio, manifesto di coraggio e inclusione sociale. L’entusiasmo verso una rinascita collettiva mi ha permesso di coinvolgere in meno di tre anni tante realtà che vivono e credono in questo territorio. La collaborazione con Federalberghi è un passaggio che concretizza quella rinascita attraverso il lavoro cruciale del settore turistico-alberghiero, veicolo primario per mostrare le bellezze della nostra terra anche per chi arriva da lontano. La partnership con Federalberghi, inoltre, rafforza il rapporto con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, un organismo che ho avuto il privilegio di coinvolgere in questo progetto fin dalla sua nascita con risultati mai ottenuti prima per un progetto artistico indipendente”.



Gianmarco Sala, Direttore Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: “Siamo grati a Federalberghi per avere deciso di sostenere la vendita nelle sue strutture associate del TOH, che da oltre tre anni è nostro compagno di viaggio e ci aiuta a raccogliere fondi per l’Istituto di Candiolo - IRCCS. Toh è diventato un importante testimonial in molti eventi e campagne, “vestendosi” in modi diversi e originali: dal classico verde dei toret ai colori della Juventus e del Torino in occasione dei derby cittadini, al rosa per promuovere la campagna di prevenzione sui tumori femminili. L’Istituto di Candiolo – IRCCS è l’unico centro di ricerca e cura del cancro italiano nato e cresciuto solo grazie al sostegno di donatori privati, cittadini, imprese, enti, associazioni, e in questi anni la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha avviato un importante piano di sviluppo, “Cantiere Candiolo”, per offrire nuovi spazi e nuove attrezzature a medici e ricercatori e un’accoglienza sempre migliore ai pazienti e ai loro familiari”.