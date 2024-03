La Taurinense apre le porte della Caserma “Ceccaroni” alle scuole di Rivoli col progetto “Un poster per la pace”

Nella mattina di oggi, venerdì 15 marzo, la caserma “Mario Ceccaroni” ha ospitato circa 70 studenti e 10 insegnanti delle scuole medie di Rivoli che hanno aderito al progetto “Un poster per la pace”, iniziativa ideata dal Lions Club Rivoli Castello con il Patrocinio del Comune di Rivoli.

L’attività è iniziata alle ore 10 con la cerimonia di resa degli onori ai caduti e la deposizione di una corona di alloro presso la lapide a loro dedicata.

Presenti alla cerimonia, insieme al Comandante della Brigata Alpina Taurinense Colonnello Enrico Pantanella, il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, il sindaco di Collegno Francesco Casciano, il Presidente della Consulta Antifascista di Grugliasco Giuseppe Rizzo, il Comandante della Polizia Municipale di Rivoli, Manuela Enrici, una rappresentanza del Lions Club Rivoli Castello e della sezione di Rivoli dell’Associazione Nazionale Alpini.

Al termine della cerimonia la delegazione del Lions Club Rivoli Castello ha premiato i primi tre disegni classificati per ogni scuola.

Le scuole che hanno aderito (I.C. Gobetti, I.C. Matteotti, I.C. Levi, Scuola Margherita Hack, Salotto e Fiorito), erano state invitate a realizzare illustrazioni ispirate al tema “Osate sognare”, per riflettere sul tema della pace e della solidarietà, esprimerla in modo creativo in un poster e condividere la visione con altri.

Infine gli studenti hanno visitato le Sale della Memoria del Reggimento e una mostra dei principali mezzi, materiali ed equipaggiamenti in dotazione al Reggimento ed alle Truppe Alpine. Nella sala della Caserma intitolata al Club Lions sono stati inoltre esposti tutti gli elaborati delle scuole partecipanti.