Il Piemonte si mette al lavoro: aumentano gli occupati nel 2023 e scendono le persone senza impiego. Tanti i contratti a tempo indeterminato

In dettaglio, gli occupati sono oltre 1 milione e 800mila (+0,9% sul 2022), mentre il tasso di occupazione sale dal 66,3 al 67,1%. I disoccupati invece calano del -4,8% sul 2022, con un tasso di disoccupazione al 6,2% (era 6,5% nel 2022). Il tasso di disoccupazione giovanile è al 20,3%.

Migliora il mercato dell'occupazione in Piemonte: lo dicono i numeri di Unioncamere , che registrano come nel corso del 2023 siano aumentate le persone che lavorano, mentre sono diminuiti sia i disoccupati che i cosiddetti "inattivi". Una crescita che riavvicina i livelli pre pandemia.

Nel 2023 l’occupazione dipendente è cresciuta del 2%, mentre per quella indipendente si è registrata una contrazione del 3%. L’incremento occupazionale ha interessato in particolare gli occupati a tempo pieno (+1,1%), mentre quelli a tempo parziale hanno evidenziato una sostanziale stazionarietà.

Nel 2023 sono stati i titoli di studio meno qualificati a segnare una flessione elevata (-6,7%). Sono apparsi, invece, in aumento gli occupati con diploma (+3,5%) e con laurea e post-laurea (+5,6%).

Sul fronte dei disoccupati nel 2023 si rileva un calo di 4mila unità rispetto al 2022, parallelamente sono diminuiti anche gli inattivi (coloro che non hanno un lavoro, ma non lo cercano nemmeno). Il contenitore ’a fisarmonica’ delle non forze di lavoro è calato, infatti, di 41mila unità rispetto al 2022 (-3,6%).

Meno disoccupati che nel resto d'Italia