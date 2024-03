Gianduiotti, colombe e cioccolati: sino a domenica a Torino "Dolci Portici". E ci sono i tour golosi gratis [VIDEO]

Gianduiotti, tavolette di cioccolato bianco o con nocciole, scorzette di arancia ricoperte di fondente. Ma anche liquore al gianduia, gelato, grissini, pane dolce e salato, colombe e uova di Pasqua. Sono queste alcune delle prelibatezze che potranno gustare turisti e torinesi da oggi sino a domenica in via Roma , nel tratto tra piazza Castello e Carlo Felice, a Dolci Portici.

"Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione - ha sottolineato il Segretario Generale della Camera di Commercio Guido Bolatto - subito prima della Pasqua per fare conoscere i nostri maestri cioccolatieri". Da via Roma partiranno poi cinque tour organizzati per visitare 25 maestri delle "Botteghe del Gusto", caffè e locali storici. Le visite sono gratuite, con prenotazione obbligatoria sul sito di Dolci Portici.